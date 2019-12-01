Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas

Morelia, Mich., a 13 de febrero de 2026.- De ellas casi no se habla, generalmente pasan desapercibidas en los medios de información, salvo que sea muy conocidas y se vuelvan mediáticas, pero en los hechos, forman parte de una realidad que para las autoridades, partidos políticos, “activistas” o grupos feministas, poco importan porque ellas son ajenas el discurso de “llegamos todas”: son las 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán, son las invisibles, las que no se ven.

Por ejemplo, pocos saben que la mayoría de las 166 mujeres asesinadas en la entidad, tenían entre 19 y 29 años de edad y en menor medida, algunas eran adolescentes, pero 27 de las víctimas tenían entre 29 y 39 años de edad y 29, de 40 años y más.

Otra constante es que pocos analizan que cada mes durante 2025, en promedio fueron asesinadas 13 mujeres.

También varias más han muerto en enfrentamientos con fuerzas de seguridad estatal y federal, como integrantes de grupos delictivos, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por lo menos en un caso, la víctima era extranjera, sudamericana; mientras, algunas más, fueron desmembradas o decapitadas.

Las cifras

En 2025, los homicidios dolosos de mujeres en la entidad, se cometieron en al menos 35 municipios, pero destacaron por el elevado número de casos, Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona.

De hecho, Zamora se convirtió en el municipio en el municipio con mayor número de casos de asesinatos de mujeres con 28, después Morelia con 26, Uruapan 20 y Jacona 12. Tan solo estos cuatro municipios de los 35, concentraron más del 50 por ciento de los 166 casos registrados.

Otros municipios michoacanos que presentaron más de 5 hechos de violencia homicida de mujeres, fueron Apatzingán con 9, Tarímbaro con 8 y Zitácuaro 7.

El resto de los municipios con registro de asesinatos de mujeres, fueron los siguientes: Charo 3, Cuitzeo 3, Buenavista 3, Tangamandapio 3, Maravatío 2, Los Reyes 2, Tingambato 2, Coahuayana 2, Ziracuaretiro 2, Salvador Escalante 2, Tepalcatepec 2, Madero 2, Pátzcuaro 1, San Juan Nuevo 1, Susupuato 1, Contepec 1, Álvaro Obregón 1, Múgica 1, Tiquicheo 1, Zinapécuaro 1, La Huacana 1, Puruándiro 1, Hidalgo 1, Turicato 1, Epitacio Huerta 1, Quiroga 1, San Lucas 1, Tlalpujahua 1, Parácuaro 1.

Como se observa, los homicidios dolosos de mujeres prácticamente se registraron en todas las regiones de Michoacán.

Por mes, la numeralia hemerográfica de homicidios de mujeres, fue la siguiente:

Enero 19

Febrero 13

Marzo 11

Abril 13

Mayo 15

Junio 12

Julio 6

Agosto 12

Septiembre 22

Octubre 10

Noviembre 14

Diciembre 17

Total 164, aunque de acuerdo con la Fiscalía estatal, el número de homicidios de mujeres fue de 166.

Algunos casos

Cabe destacar que la mayoría de los casos de homicidios dolosos de mujeres en Michoacán en 2025, por la forma en que ocurrieron, se les relacionó con el crimen organizado, aunque otros fueron por razón de odio.

El 9 de enero en Zamora, en una vivienda de la colonia Ejidal Sur, sujetos armados asesinaron a balazos a una pareja; el nombre fue identificado como José Luis A., C., de 46 años de edad, mientras la fémina no fue reconocida, solo se supo que tenía entre 40 y 45 años. En el lugar de los hechos, los peritos embalaron al menos 13 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

El 17 de enero en Zitácuaro, se registraron varios hechos de violencia simultáneos que dejaron como saldo tres muertos, seis lesionados, tres Oxxos y un restaurante quemados; entre las víctimas mortales fueron identificadas Mercedes M., de 48 años de edad y su sobrina Jolet R., de 15 años, a consecuencia de heridas por disparo de arma de fuego.

Ese mismo 17 de enero pero en Zamora, en un ataque armado al interior de una vivienda de la colonia El Sacrificio, una mujer, una adolescente, un hombre y una bebé de 1 año de edad quedaron sin vida; Alejandro V., de 20 años, Adriana L., de 42 años, Yurid Monserrat P., A., de 16 años y de la menor Alexa Guadalupe de 1 año y 6 meses de edad, fueron las víctimas mortales.

El 23 de enero en Jacona, una joven mujer Policía Municipal fue asesinada de varios balazos en una tienda de abarrotes de la colonia Lázaro Cárdenas; familiares de la víctima la identificaron como Estrella Isabel L., G., de 18 años de edad, quien tenía apenas dos días de haber ingresado a la institución policial.

El 28 de enero en Los Reyes, un sujeto vestido todo de negro y encapuchado asesinó a tiros a una jovencita en la plaza principal de ese municipio; la víctima respondía en vida al nombre de Sarahí del Rosario H., de 20 años de edad, quien al parecer es vecina del municipio de Santiago Tangamandapio.

El 18 de febrero en Coahuayana, en los límites de Michoacán y Colima, fue localizado abandonado un auto particular, dentro del cual yacían los cuerpos sin vida y con impactos de bala, de dos hombres y una mujer; los cuerpos estaban dentro de un vehículo Nissan Versa de color gris, con placas de Colima. Dentro del auto, se apreciaba una mujer con heridas sangrantes, de entre 30 y 35 años de edad, que tenía los pies atados con un cinturón. Sin embargo, al revisar el portaequipaje del Versa, los peritos hallaron los cadáveres de dos masculinos, uno de ellos con el brazo izquierdo amputado, quien tenía entre 20 y 25 años, mientras que la tercera víctima, tenía las manos atadas hacía la espalda y de aproximadamente 30 y 35 años de edad.

El 19 de febrero en Uruapan, fueron localizados los cadáveres decapitados de un hombre y una mujer en las inmediaciones del Cerro de la Cruz, a la altura del Infonavit Balcones, al norte del municipio; los fallecidos respondían a los nombres de Javier Alejando L., de 30 años de edad y Yuritzi D., de 32 años, quienes tenían su domicilio en el fraccionamiento Las Lomas.

El 2 de marzo en Nuevo Parangaricutiro, se registró un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de la Guardia Nacional sobre la carretera Uruapan - San Juan Nuevo, en el acceso a esta cabecera municipal de Nuevo Parangaricutiro, con saldo de una mujer abatida de entre 20 y 25 años de edad, quien portaba un chaleco táctico con las siglas CJNG. En el lugar fueron heridos de bala tres gatilleros identificados como Mateo E., de 43 años de edad, Andrés Ignacio Z., de 17 años y Brayan C., de 22 años, todos ellos vecinos de Nuevo Parangaricutiro, a quienes se les aseguraron 4 armas largas.

El 6 de marzo en Apatzingán, una joven de origen venezolano, murió en un hospital, donde fue ingresada herida luego de que se enfrentara a tiros contra personal del Ejército Mexicano y Guardia Civil, en la periferia del municipio Apatzingán. De acuerdo con información, policías y soldados realizaban patrullajes preventivos en las inmediaciones de la población de Rancho California, cuando fueron atacados con disparos de grueso calibre, por un grupo de delincuentes.

Los uniformados repelieron el ataque y en medio de la refriega quedó lesionada Camila S., de 30 años de edad, originaria de Barinas, Venezuela, persona a quien le fue asegurada un arma larga calibre .223, cartuchos útiles, dos cargadores y equipo táctico.

Los cómplices de Camila, al verse superados huyeron, mientras que la fémina fue canalizada al Hospital Regional, donde posteriormente dejó de existir.

El 9 de abril en Contepec, fue encontrada en varias bolsas de plástico de las usadas para tirar basura, una mujer descuartizada, a la orilla de un canal de riego ubicado en la Tenencia de Buena Vista.

El 12 de abril en Morelia, dos mujeres y un hombre fueron ejecutados en el fraccionamiento Villas del Pedregal y sus cuerpos hallados a pocos metros del Circuito I, en los límites con la avenida De las Aves.

El 23 de abril en Tingambato, sujetos fuertemente armados atacaron a balazos a policías sobre la carretera San Juan Tumbio – Pichátaro, hechos en los que dos de los oficiales, una mujer, cayeron sin vida; los agentes caídos en el cumplimiento de su deber, fueron identificados como Wendy Karina A., oficial de la Guardia Civil y el Policía Comunal de Pichátaro Jhony G.

El 24 de abril en Tarímbaro, delincuentes armados atacaron a elementos del Ejército Mexicano y al repeler la agresión, los soldados abatieron a cuatro personas, entre ellas una mujer. A los agresores les fueron asegurados tres fusiles de asalto y equipo táctico.

El 5 de mayo en Uruapan, delincuentes armados asesinaron a balazos a una joven mujer y a su bebé que llevaba en las inmediaciones del Barrio de Santo Santiago, en la zona Centro del municipio; la víctima tenía entre 30 y 35 años de edad.

El 14 de mayo los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, fueron localizados con severas huellas de violencia, en una calle adyacente a la carretera que lleva del Aeropuerto de Morelia a la capital michoacana, en el municipio de Álvaro Obregón; los cuerpos presentaban múltiples huellas de violencia, contusiones y heridas de bala.

El 29 de mayo una mujer ultimada a tiros fue hallada al interior de una cachimba (paradero de camiones y tráilers) del Barrio de La Cruz, ubicado en la cabecera municipal de Tarímbaro; tenía entre 30 y 40 años de edad.

El 3 de junio en la comunidad de El Platanal, en el municipio de Jacona, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de embarazo, quien fue muerta a pedradas; tenía 29 años de edad y tenía múltiples heridas visibles, especialmente en la cabeza. Fue identificada como María Alejandra E., quien tenía aproximadamente 8 meses de embarazo.

El 11 de junio en Apatzingán, elementos de la Fiscalía General del Estado fueron agredidos a balazos por criminales que huyeron a bordo de un vehículo, lo que desató una persecución por varias calles y culminó con un enfrentamiento en el que fueron abatidos tres presuntos delincuentes y dos más detenidos; entre los abatidos, se identificó a Ximena, de 20 años de edad, que junto con su primo, secuestraban y mataban a sus víctimas. Luego de que se diera a conocer del hecho, pobladores del municipio difundieron en redes sociales algunas publicaciones de los primos, quienes presumían abiertamente en redes sociales su pertenencia a Los Caballeros Templarios, posando con armas largas y cortas, así como uniformes tácticos.

El 17 de junio la presidenta municipal de Tepalcatepec, Martha Laura Mendoza Mendoza y su esposo, fueron privados de la vida a balazos afuera de su domicilio, en la colonia Centro de dicho municipio; una tercera persona, identificada como Marini Milce A., de 54 años de edad, de origen cubano, resultó herida de bala

El 23 de junio en Zitácuaro, una joven de 22 años de edad falleció y otras dos personas quedaron malheridas, tras sufrir una agresión a balazos cuando circulaban a bordo de una camioneta sobre la carretera Aputzio de Juárez – Zitácuaro; la víctima fue identificada como Isabelle Ashanti “N”, de 22 años de edad.

El 28 de junio en Tangamandapio, habitantes de la comunidad indígena de Tareuato, encontraron el cuerpo sin vida de una joven mujer joven, con un impacto de bala en la cabeza y una cartulina con un mensaje junto a ella; respondía al nombre de María Cecilia Á., de 25 años, originaria y vecina del municipio de Cotija, misma que trabajaba como mesera en el establecimiento «Santo Pecado».

Nunca se supo el motivo, pero el 21 de julio en Apatzingán, una joven mujer que se dedicaba a recolectar materiales reciclables, fue asesinada a tiros por sujetos aún no identificados en la colonia Leandro Valle; la víctima en este caso fue identificada como Fátima N., de 25 años de edad, conocida en la zona por su trabajo como pepenadora.

El 22 de julio otra vez en Apatzingán, los cuerpos sin vida de tres personas a los que sus asesinos les dejaron narco – mensajes, fueron localizados en la glorieta a Chandio; una de las víctimas, mujer, fue decapitada.

El 6 de agosto, los cadáveres de un hombre y una mujer que presentaban huellas de tortura e impactos de bala, fueron localizados cubiertos con una narco-lona sobre la carretera La Trasquila - San Ángel, en este municipio de Tangamandapio.

El 11 de agosto de nueva cuenta en Apatzingán, dos cabezas humanas fueron localizadas en la vía pública, delincuentes abandonaran dos hieleras de unicel, con las cabezas de un hombre y una mujer sobre la calle Benito Juárez de la colonia la Florida, en las cercanías del Recinto Ferial.

El 23 de agosto en Tarímbaro, otra mujer fue asesinada dentro de una cachimba de la carretera Morelia - Salamanca; la primera fue privada de la vida el pasado 29 de mayo.

Anayeli N., de 34 años, se encontraba laborando en la cafetería de 24 horas Lety, cuando tres empistolados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego en su contra.

El 4 de septiembre, otra mujer fue ultimada a balazos dentro de una pequeña cachimba sin nombre, la cual se encuentra aledaña al establecimiento denominado "Cafetería Athena", localizado en el municipio de Tarímbaro, a la altura de la población de San José de la Trinidad.

El 10 de septiembre en Uruapan, mientras recibía atención médica en un hospital particular, falleció la mujer agredida a tiros a bordo de una camioneta en la colonia Ampliación Revolución; la víctima laboraba en el Poder Judicial del Estado y fue identificada como Blanca Angélica M., quien meses antes había sobrevivido a otro atentado a balazos.

El 11 de septiembre en Morelia, en un predio de la colonia Loma Bonita, también conocida como Loma Dorada, fue localizada una fosa clandestina en la que estaban los cadáveres de dos mujeres que presentaban huellas de violencia y signos de descomposición; ellas tenían entre 25 y 30 años de edad.

El 14 de septiembre, un grupo de personas que acudieron a un velorio, fueron blanco de una agresión armada frente a una funeraria de la colonia Centro de Zamora; el saldo, una joven y un hombre asesinados: Eduardo Z., L., de 19 años de edad y Karla Celeste M., G., de 20 años.

El 23 de septiembre, sujetos armados atacaron a balazos a una familia que viajaba a bordo de una camioneta, sobre la Calzada Benito Juárez de la ciudad Uruapan, dejando como saldo dos mujeres muertas y una niña lesionada: Gabriela Merlín H., de 29 años de edad y su madre Esperanza L., de 50 años.

El 25 de septiembre en Jacona, sujetos armados le quitaron la vida a una mujer sobre el Libramiento Sur; la mujer llegó a un puesto de venta de café ubicado en la citada vialidad casi esquina con la calle Heriberto Jara, en la colonia Emiliano Zapata, cuando sujetos armados la atacaron a balazos.

El 28 de septiembre ahora en Zamora, una joven mujer perdió la vida en el hospital que fue ingresada, tras ser blanco de un ataque armado mientras atendía un negocio de venta de cena, en la colonia El Porvenir; Kimberly Maricruz A., de 19 años de edad, fue la víctima.

El 4 de octubre en Buenavista, se registró una agresión armada contra elementos de Seguridad Pública acantonados en una Caseta de Vigilancia y dos uniformados perdieron la vida: -Catalina Gamiño Gamiño y Gonzalo Fernández Chávez.

El 21 de octubre en Morelia, dos personas muertas, maniatadas, amordazadas y en avanzado estado de descomposición, fueron encontradas al interior de un domicilio abandonado, ubicado en la colonia moreliana Nuevo Horizonte, aledaña a la colonia Quinceo.

El 1 de noviembre en Buenavista, fueron ejecutados en la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana, los sobrinos de Hipólito Mora, ex líder autodefensa; fueron reconocidos como Alejandro Torres Mora, alias “Cano Mora” y su cónyuge Blanca. Junto al cuerpo de Alejandro, se aseguró un arma corta y a unos metros un fusil AK-47.

El 2 de noviembre, una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, perdió la vida tras ser alcanzada por una bala durante un ataque armado registrado en carretera, mientras viajaba con su familia hacia la comunidad de Cahulote de Santa Ana, municipio de Turicato; fue identificada como Itzel, de 17 años de edad.

El 17 de noviembre, durante un l enfrentamiento entre policías comunales Kuarichas y un grupo armado en el municipio de Quiroga, una joven resultó gravemente herida por una bala perdida, quien fue canalizada a un hospital, donde posteriormente falleció; fue identificada como Rosana Valentina, de 21 años de edad.

El 7 de diciembre se registró un ataque armado dentro de una vivienda del Fraccionamiento Villas de San José de la ciudad de Zamora, con saldo fue de tres mujeres sin vida: las hermanas Karina Guadalupe y Aneli B., de 30 y 24 años de edad, además de Edith S., C., de 28 años.

El 22 de diciembre en Apatzingán, sujetos fuertemente armados atacaron a balazos a una mujer policía que se encontraba de descanso, quien resultó gravemente herida y fue trasladada a recibir atención médica a la clínica del ISSSTE, donde momentos después pereció; la mujer policía fue reconocida como Rita D., de 46 años de edad.

El 22 de diciembre en el municipio de Maravatío, un hombre y una mujer, vecinos del Estado de México, murieron tras ser atacados a balazos cuando circulaban a bordo de su vehículo sobre la autopista México-Guadalajara. Las víctimas se dirigían a la comunidad de La Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio de Turicato, Michoacán, para pasar la Navidad con sus familiares; las personas asesinadas respondían a los nombres de María Cristina y Alberto, de 54 y 59 años de edad.

El 27 de diciembre en Morelia, el cuerpo sin vida de una mujer joven que presentaba huellas de violencia y avanzado estado de descomposición, fue localizado en una maleta, al interior de una vivienda abandonada al poniente de la ciudad, en la calle José Cortés, en los límites de las colonias Jardines de Sindurio y Lomas de la Ortiga.