Se registra aparatoso choque entre tráilers en la carretera de cuota a Celaya de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 18:58:13

Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2026.- En pérdida total quedó un tráiler, luego de protagonizar un aparatoso choque contra otra unidad pesada, en la carretera de cuota a Celaya, a la altura de la colonia Virreyes.

Fue en dirección a la Ciudad de México, en donde se registró la aparatosa colisión, a causa del presunto exceso de velocidad y la falta de pericia del protagonista.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar valoraron a ambos operadores y determinaron que sus heridas no eran graves y no requerían traslado a un hospital.

La vialidad se vio afectada por una severa carga vehicular en la zona, la cual será abanderada por autoridades, que acudieron a tomar conocimiento del accidente.