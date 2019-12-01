Se registra aparatoso choque entre tráilers en la carretera de cuota a Celaya de la capital queretana

Se registra aparatoso choque entre tráilers en la carretera de cuota a Celaya de la capital queretana
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 18:58:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 13 de febrero de 2026.- En pérdida total quedó un tráiler, luego de protagonizar un aparatoso choque contra otra unidad pesada, en la carretera de cuota a Celaya, a la altura de la colonia Virreyes.

Fue en dirección a la Ciudad de México, en donde se registró la aparatosa colisión, a causa del presunto exceso de velocidad y la falta de pericia del protagonista.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar valoraron a ambos operadores y determinaron que sus heridas no eran graves y no requerían traslado a un hospital.

La vialidad se vio afectada por una severa carga vehicular en la zona, la cual será abanderada por autoridades, que acudieron a tomar conocimiento del accidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR procesa a cinco elementos de la Guardia Civil Michoacán por presunta falsedad en detención en Huiramba
Fiscalía de Guanajuato desarticula centro de distribución de estupefacientes en León
Se registra aparatoso choque entre tráilers en la carretera de cuota a Celaya de la capital queretana
Incendio consume tres humildes viviendas en la colonia Ciudad Jardín de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Las invisibles: 166 mujeres asesinadas en 2025 en Michoacán; Zamora y Morelia, sus principales tumbas
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado
Extorsión, posible causa del asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa
Comentarios