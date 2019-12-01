Incendio consume tres humildes viviendas en la colonia Ciudad Jardín de Morelia, Michoacán

Incendio consume tres humildes viviendas en la colonia Ciudad Jardín de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 18:11:44
Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Un voraz incendio consumió tres humildes viviendas en la colonia Ciudad Jardín de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia, fueron alertadas de que en la referida colonia se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, los cuales se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente, el siniestro dejó la pérdida total de tres viviendas construidas de madera y lámina de cartón, no se registraron víctimas que lamentar.

Las causas del siniestro no se dieron a conocer.

