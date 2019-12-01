Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 12:42:44

Contepec, Mich., a 13 de febrero de 2026.— Un enfrentamiento armado registrado este viernes en el municipio de Contepec, en la región oriente del estado, dejó como saldo preliminar dos civiles armados abatidos, un civil lesionadoy tres elementos policiales heridos, dos de ellos de gravedad, confirmaron autoridades de la Región Maravatío.

De acuerdo con el parte oficial más reciente, los hechos fueron atendidos por la Policía Municipal de Epitacio Huerta, corporación que mantiene presencia operativa en la zona debido a la cercanía territorial entre ambos municipios.

Durante el intercambio de disparos resultaron lesionados los oficiales Arturo O., así como Carlos Agustín P. y Vicente G., estos últimos reportados en estado grave, quienes fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

En el lugar de los hechos, una unidad oficial con número 120 fue incendiada, quedando completamente calcinada, mientras que un vehículo particular presentó diversos daños, reflejo de la intensidad del enfrentamiento. Asimismo, otra patrulla fue baleada. La zona fue ampliamente acordonada por corporaciones policiales para permitir las labores de auxilio, aseguramiento y levantamiento de indicios.

Autoridades informaron que se mantiene un operativo de control y seguridad perimetral en Contepec, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la mecánica del ataque y la identidad de los civiles armados abatidos.

La información permanece en carácter preliminar y sujeta a actualización conforme avancen las indagatorias oficiales.