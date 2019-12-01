Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:52:01

Contepec, Mich., a 13 de febrero de 2026.— Un violento ataque armado contra policías municipales desató una escena de terror la mañana de este viernes en una gasolinera de Pemex, ubicada en la comunidad de Salto de Tepuxtepec, donde se reporta de manera extraoficial la muerte de varios agentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran una patrulla policial con múltiples impactos de bala a un costado de la estación de servicio, así como otras unidades envueltas en llamas. En una de las grabaciones se aprecia una patrulla incendiándose por completo, mientras que detrás de ella arde otro vehículo, presuntamente también perteneciente a una corporación policial.

De forma preliminar, ha trascendido que el ataque dejó agentes caídos, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni han emitido un reporte oficial sobre lo ocurrido.

En las imágenes se observa además que al menos una de las patrullas dañadas pertenece al municipio de Epitacio Huerta.

El ataque provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la región y volvió a encender las alertas por la violencia dirigida contra cuerpos policiales en el oriente de Michoacán.