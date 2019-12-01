Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado

Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:52:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Contepec, Mich., a 13 de febrero de 2026.— Un violento ataque armado contra policías municipales desató una escena de terror la mañana de este viernes en una gasolinera de Pemex, ubicada en la comunidad de Salto de Tepuxtepec, donde se reporta de manera extraoficial la muerte de varios agentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran una patrulla policial con múltiples impactos de bala a un costado de la estación de servicio, así como otras unidades envueltas en llamas. En una de las grabaciones se aprecia una patrulla incendiándose por completo, mientras que detrás de ella arde otro vehículo, presuntamente también perteneciente a una corporación policial.

De forma preliminar, ha trascendido que el ataque dejó agentes caídos, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni han emitido un reporte oficial sobre lo ocurrido.

En las imágenes se observa además que al menos una de las patrullas dañadas pertenece al municipio de Epitacio Huerta.

El ataque provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la región y volvió a encender las alertas por la violencia dirigida contra cuerpos policiales en el oriente de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque entre autobús de pasajeros y tractocamión deja 4 muertos Sonora
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Confirma la SSP tres policías lesionados y dos agresores abatidos en Contepec, Michoacán 
Tolva vuelca en la carretera a Chichimequillas en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Enfrentamiento armado en Contepec, Michoacán: Dos civiles abatidos, tres policías heridos de gravedad y una patrulla incendiada
Emboscada mortal a policías en Contepec, Michoacán: reportan agentes caídos y patrullas calcinadas tras ataque armado
Extorsión, posible causa del asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa
Desmantelan palenque clandestino en Tiripetío, Michoacán 
Comentarios