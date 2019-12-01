Sector turístico se profesionaliza en comunicación estratégica para promoción de Michoacán

Sector turístico se profesionaliza en comunicación estratégica para promoción de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 16:39:18
Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- El Consejo Consultivo Turístico, líderes del sector hotelero de las distintas regiones, y servidoras y servidores públicos vinculados al desarrollo de la actividad, se reunieron de manera presencial y virtual para unir esfuerzos y adquirir conocimientos en comunicación positiva, esenciales para destacar la riqueza cultural y patrimonial de “el alma de México”.

Esta reunión, denominada “Comunicación y Resiliencia Turística en Michoacán”, se enmarca en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y fue solicitada expresamente por el propio gremio. Su valor reside en proporcionar una visión estratégica que permita a los actores del sector robustecer la imagen de la entidad a nivel nacional e internacional.

“El objetivo es fortalecer las capacidades de comunicación estratégica, manejo de crisis y construcción de resiliencia dentro del sector turístico, con el fin de mejorar la coordinación interinstitucional, incrementar la confianza de las y los visitantes y reforzar la competitividad de Michoacán como destino seguro, preparado y profesionalizado”, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La actividad contribuyó a que los actores turísticos cuenten con herramientas actualizadas para enfrentar retos emergentes, proteger la imagen del destino y responder de manera eficaz ante situaciones que puedan impactar la experiencia del viajero, agregó Luis Javier Lemus Contreras, jefe del Departamento de Capacitación y Modernización de la Sectur Michoacán. 

Dicha jornada estuvo a cargo de Tony Yarto, de Incubatour, una de las consultoras mexicanas con mayor trayectoria y reconocimiento en temas turísticos a nivel nacional e internacional, quien compartió metodologías, casos de éxito y buenas prácticas aplicables al contexto michoacano.

De igual forma, señaló la Sectur, que este tipo de actividades se suman a los conocimientos de cada uno de los integrantes del sector turístico para promover a Michoacán, su gastronomía, playas, cultura, artesanías, Pueblos Mágicos, y diversas opciones que se tienen en la entidad.

