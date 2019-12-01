Secretaría de Turismo de Morelia anuncia más de 30 actividades para Semana Santa 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 17:14:03

Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2026.- Con una cordial invitación a que los visitantes nacionales y extranjeros vivan la experiencia de la Semana Santa en Morelia, la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta, anunció una cartelera de más de 30 actividades para este periodo vacacional.

En conferencia de prensa, la titular de Turismo Municipal recalcó que esta cartelera es resultado de la colaboración entre la ciudadanía y las dependencias de la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Aquique Arrieta destacó la Procesión del Silencio, que en su 50 aniversario el viernes 03 de abril contará con 20 cofradías, cerca de mil 500 participantes y 80 mil espectadores, ubicándose como la segunda de mayor tamaño a nivel nacional.

Por primera vez en esta temporada, del 10 de marzo al 10 de abril, el Palacio Municipal se vestirá con los colores de la Semana Santa y albergará diversas actividades de temporada con la denominación “Palacio, Tradición, Arte y Color”.

Los sábados a partir del 28 de marzo se presentarán el espectáculo de Luces de Catedral en la avenida Madero y el Videomapping en la Plaza Valladolid, con temática especial de Semana Santa a las 21:00 y 21:30 horas respectivamente.

Dentro de la oferta gastronómica se encuentra el VI Festival de la Capirotada y la Empanada en la Plaza del Carmen del 27 al 29 de marzo, mientras que en la oferta de las tenencias morelianas está la VI Expo Cruz de Barro de Capula, que en esta ocasión contará con una extensión en la Plaza Valladolid del 28 de marzo al 06 de abril.

Aquique Arrieta reiteró la invitación a vivir todas las experiencias gastronómicas, culturales y tradicionales que ofrece la Semana Santa en Morelia, así como a conocer la cartelera completa disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/10ko5b_DLmcQHe4Betu9HthH6dZhLfDzQ/view