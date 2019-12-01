Santa Clara del Cobre fortalece su identidad en la Feria del Geranio en Tingambato: Dayana Pérez

Tingambato, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- Santa Clara del Cobre continúa proyectando su esencia y tradición en distintos espacios de Michoacán, consolidándose como un referente de identidad turística y cultural. Durante su participación en la XXXV Feria del Geranio en Tingambato, el municipio destacó por la presencia de sus artesanas y artesanos, quienes, a través de La Fragua de Santa Clara, compartieron el talento que distingue a esta comunidad.

En este contexto, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, reiteró su compromiso con el impulso a las tradiciones que dan vida y reconocimiento al municipio, señalando que Gobernar con amor justicia y Libertad es parte fundamental para fortalecer el desarrollo cultural y económico de la región.

La presencia de Santa Clara del Cobre en este evento no solo permitió difundir la riqueza artesanal del cobre martillado, sino también reforzar los lazos con otros municipios y actores políticos. En este sentido, Pérez Mendoza destacó la importancia de Escuchar resolver Y transformar, trabajando de manera coordinada para generar mayores oportunidades para las y los artesanos.

Asimismo, la alcaldesa reconoció la anfitrionía del presidente municipal de Tingambato, Mario Aguilera Martínez, así como la participación de la diputada Fabiola Alanís Sámano y el diputado Toño Mendoza Torres, quienes coincidieron en la relevancia de impulsar espacios que preserven y promuevan las tradiciones michoacanas.

Con estas acciones, el Gobierno de Salvador Escalante reafirma que Santa Clara del Cobre enamora, llevando su riqueza cultural a cada rincón del estado y fortaleciendo el orgullo de sus raíces.