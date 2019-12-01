San Miguel de Allende reafirma su liderazgo turístico y vuelve a ser distinguida como la mejor ciudad del mundo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 12:14:08

San Miguel de Allende, Guanajuato, a 8 de julio 2026.– El prestigio internacional de San Miguel de Allende continúa fortaleciéndose al obtener, por tercer año consecutivo, el primer lugar como Mejor Ciudad del Mundo, además de ser nombrada nuevamente la Mejor Ciudad de México en los World's Best Awards de la revista Travel + Leisure.

La distinción representa un hecho sin precedentes para el destino guanajuatense, que ha logrado mantenerse en la cima de este ranking durante 2024, 2025 y 2026, consolidando su posición entre los lugares favoritos de viajeros nacionales e internacionales.

Tras darse a conocer el reconocimiento, el presidente municipal, Mauricio Trejo, destacó que el resultado es reflejo de una estrategia permanente para preservar la riqueza histórica, arquitectónica y cultural de la ciudad, al tiempo que se impulsa un desarrollo turístico sostenible.

El edil aseguró que mantener este nivel de reconocimiento mundial fortalece la proyección de San Miguel de Allende y genera confianza para atraer nuevas inversiones, eventos internacionales y un mayor flujo de visitantes, lo que impacta positivamente en la economía local.

"Podemos decir que San Miguel de Allende ganó el mundial del turismo. Hoy la mejor ciudad del planeta está en Guanajuato", expresó el alcalde al celebrar el anuncio.

Asimismo, señaló que el denominado "Modelo San Miguel" ha permitido combinar la conservación del patrimonio con el crecimiento ordenado del municipio, manteniendo la calidad de los servicios y la experiencia que buscan quienes visitan el destino.

El gobierno municipal resaltó que este logro también reconoce el esfuerzo diario de hoteleros, restauranteros, artesanos, comerciantes, guías turísticos y prestadores de servicios, quienes contribuyen a mantener el prestigio de San Miguel de Allende como uno de los destinos más importantes del mundo.