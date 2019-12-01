Ultiman a tiros a un individuo en Parácuaro, Michoacán 

Ultiman a tiros a un individuo en Parácuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 12:24:10
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Parácuaro, Michoacán, a 8 de julio 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en la plaza principal de la comunidad de La Estancia, en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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