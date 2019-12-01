SRE reserva por 5 años indagatorias ligadas a presuntos nexos de Rocha Moya con el crimen organizado

Culiacán, Sinaloa, a 8 de julio 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por cinco años la información relacionada con comunicaciones diplomáticas, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones sostenidas con autoridades de Estados Unidos, ligadas a las investigaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Lo anterior se dio a conocer, tras la respuesta a una solicitud de acceso a la información interpuesta por un ciudadano.

Según la dependencia federal, la divulgación de esos documentos podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del país y vulnerar la inviolabilidad de las notas diplomáticas prevista en la Convención de Viena.

Según la Cancillería, la determinación, contenida en la resolución CTA-208/2026, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, fue votada por unanimidad el 23 de junio y respondió a una solicitud presentada el 27 de mayo, en la que se pidieron oficios, acuerdos de cooperación bilateral y solicitudes de extradición sobre el caso, así como registros de una reunión entre el Gabinete de Seguridad mexicano y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, celebrada en mayo.

Por su parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que los expedientes de extradición están clasificados como confidenciales conforme al artículo 115 de la misma ley y a una resolución previa del comité, la CTA-190/2026, del 12 de junio