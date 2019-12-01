Vinculan a proceso a Gilda "N" por Caso Agronitrogenados; mantiene libertad condicional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 10:49:11

Ciudad de México, a 8 de julio 2026.- Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya Austin, fue vinculada a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita ligadas al Caso Agronitrogenados.

No obstante, la jueza de Control del Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, determinó que la sospechosa puede enfrentar su proceso en libertad condicional.

En ese sentido, para mitigar los riesgos de fuga, la titular del tribunal le retiró su pasaporte a la imputada y le ordenó comparecer de manera quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Además, la togada fijó cuatro meses de plazo para la investigación complementaria.

Durante la audiencia que terminó la madrugada del 8 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 54 datos de prueba e identificó a Gilda “N” como prestanombres y beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos hecha por su hermano, quien fue director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Asimismo, la autoridad la acusó de corrupción y de triangular recursos de procedencia ilícita.