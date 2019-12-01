Aprehenden en Cuitzeo, Michoacán a un sujeto que transportaba un RZR robado

Aprehenden en Cuitzeo, Michoacán a un sujeto que transportaba un RZR robado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 12:18:06
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Cuitzeo, Michoacán, a 8 de julio 2026.- Elementos del agrupamiento Guardianes del Camino, detuvieron a un sujeto que transportaba un vehículo tipo RZR con reporte de robo a bordo de un tractocamión que circulaba sobre la autopista de Occidente, en las inmediaciones del municipio de Cuitzeo.

Sobre el particular se informó que fue durante un recorrido de vigilancia y prevención del delito que los oficiales marcaron el alto al operador de un tractocamión con plataforma que trasladaba dos vehículos. 

Fue al verificar los números de identificación de las unidades, que los agentes detectaron que uno de ellos, un vehículo recreativo tipo RZR, contaba con reporte de robo vigente.

Ante esta situación, el conductor fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente, al igual que el tractocamión, la plataforma y las unidades aseguradas, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

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