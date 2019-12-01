Hallan cadáver en avanzada estado de descomposición en Huetamo, Michoacán 

Hallan cadáver en avanzada estado de descomposición en Huetamo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 11:31:01
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Huetamo, Michoacán, a 8 de julio 2026.- El cuerpo putrefacto de una persona el cual presentaba huellas de violencia y estaba atado de los pies, fue localizado a la orilla de un río, en la comunidad de San Antonio Urapa, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de una persona, en el
Referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba en avanzado estado de putrefacción, presentaba huellas de violencia y tenía atados los pies, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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