En Pátzcuaro, Michoacán detienen a 3 hombres presuntamente implicados en el robo de aguacate

Pátzcuaro, Michoacán, a 8 de julio 2026.- Como resultado al seguimiento de una denuncia al C5 Michoacán permitió que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieran a tres personas del sexo masculino presuntamente implicadas en el robo de aguacate.

Sobre el particular se informó que durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro, agentes de la Guardia Civil localizaron un camión marca Freightliner. Tras una inspección y la verificación de sus datos, confirmaron que la unidad correspondía al reporte de robo realizado previamente a través del 911; en el interior del vehículo se aseguraron diversas cajas con el fruto.

Metros más adelante, los agentes divisaron a tres hombres que intentaban liberar un camión marca Dina que se encontraba atascado. Al constatar que la unidad también transportaba diversas cajas de aguacate, les solicitaron la documentación legal del cargamento; debido a que no pudieron acreditar su procedencia lícita, los implicados fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente.

En esta temporada de verano, la Guardia Civil mantiene el reforzamiento de la vigilancia en las autopistas y tramos carreteros de Michoacán, con el objetivo de garantizar el libre tránsito, proteger al sector productivo y cuidar que las y los ciudadanos viajen seguros.