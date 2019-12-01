Sheinbaum recibe al presidente Suiza; buscan fortalecer relaciones comerciales

Sheinbaum recibe al presidente Suiza; buscan fortalecer relaciones comerciales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 11:48:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 8 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a su homólogo de Suiza, Guy Parmelin en un encuentro oficial en Palacio Nacional.

Los mandatarios se encontraron en el Patio de Honor de la sede presidencial, en donde se ofició la ceremonia de bienvenida y se interpretaron los himnos nacionales de ambos países.

Según la agenda, los líderes sostuvieron una reunión a puerta cerrada y después se reunieron con una delegación empresarial de alto nivel del país alpino.

Entre los principales puntos a tratar se encuentra el fortalecimiento de la relación económica bilateral con inversiones de los empresarios suizos en la República Mexicana.

De acuerdo con la información disponible, los tres objetivos principales de esta mesa de trabajo son:

  1. Fortalecer los lazos comerciales: Incrementar el intercambio de bienes y servicios entre ambos países.
  2. Atraer nuevas inversiones: Generar confianza en el sector empresarial suizo para que expandan sus operaciones en México.
  3. Modernizar el tratado AELC: Analizar y actualizar el acuerdo comercial vigente con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), bloque económico del cual Suiza es uno de los principales motores.
Noventa Grados
Más información de la categoria
En Pátzcuaro, Michoacán detienen a 3 hombres presuntamente implicados en el robo de aguacate
Ultiman a tiros a un individuo en Parácuaro, Michoacán 
Aprehenden en Cuitzeo, Michoacán a un sujeto que transportaba un RZR robado
Hallan cadáver en avanzada estado de descomposición en Huetamo, Michoacán 
Más información de la categoria
SRE reserva por 5 años indagatorias ligadas a presuntos nexos de Rocha Moya con el crimen organizado
Sheinbaum recibe al presidente Suiza; buscan fortalecer relaciones comerciales
Vinculan a proceso a Gilda "N" por Caso Agronitrogenados; mantiene libertad condicional
Uruapan, el municipio de Michoacán con mayor número de homicidios en junio: 22 víctimas
Comentarios