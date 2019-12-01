Sheinbaum recibe al presidente Suiza; buscan fortalecer relaciones comerciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 11:48:53

Ciudad de México, a 8 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a su homólogo de Suiza, Guy Parmelin en un encuentro oficial en Palacio Nacional.

Los mandatarios se encontraron en el Patio de Honor de la sede presidencial, en donde se ofició la ceremonia de bienvenida y se interpretaron los himnos nacionales de ambos países.

Según la agenda, los líderes sostuvieron una reunión a puerta cerrada y después se reunieron con una delegación empresarial de alto nivel del país alpino.

Entre los principales puntos a tratar se encuentra el fortalecimiento de la relación económica bilateral con inversiones de los empresarios suizos en la República Mexicana.

De acuerdo con la información disponible, los tres objetivos principales de esta mesa de trabajo son: