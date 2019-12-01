Uruapan, el municipio de Michoacán con mayor número de homicidios en junio: 22 víctimas

Uruapan, Mich., a 7 de julio de 2026.— A pesar de que cuenta con un impresionante blindaje de seguridad, de hecho el mayor en todo el estado, Uruapan sigue siendo uno de los municipios con mayor número de asesinatos y en el mes de junio, ocupó el primer lugar, eso sin consignar atentados, balaceras, enfrentamientos, recurrentes en esa ciudad gobernada por Grecia Quiroz, viuda del malogrado alcalde Carlos Manzo Rodríguez; en el lapso de referencia, se cometieron 22 homicidios, entre ellos el abatimiento de seis integrantes de una célula del crimen organizado.

Nada ha frenado la violencia homicida en la Perla del Cupatitzio, ni los miles de elementos del Ejército y Guardia Nacional que el gobierno federal mandó tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025, en pleno evento del Día de Muertos, ante miles de personas.

A poco más de siete meses de ese hecho, en Uruapan las cosas siguen igual o peor porque el trasiego de las drogas se mantiene lo mismo que el narco menudeo y el cobro de piso y más con una alcaldesa sustituta sin experiencia en la administración pública, en la gobernanza, que fue impuesta solo por ser la viuda de Carlos Manzo y las consecuencias de esa medida política y populista, la están pagando con sangre los uruapenses.

Los casos de junio

El 1 de junio un hombre fue asesinado a balazos por sujetos que irrumpieron a su domicilio en el Fraccionamiento Valle Real, al oriente de la ciudad, en la calle Rey David.

El 2 de junio fue localizado el cadáver de una joven mujer, cuyo cuerpo se encontraba suspendido del puente peatonal ubicado a un costado del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) número 27; la mujer presentaba huella de tortura por lo que las autoridades descartaron un suicidio de la víctima que tenía entre 20 y 25 años de edad.

El 3 de junio un joven fue asesinado a balazos en la colonia Infonavit Rosa de Castilla, una zona aledaña a Constituyentes, al oriente de la ciudad; tras el ataque, los homicidas se llevaron una camioneta que era propiedad de la víctima. Se supo que el joven se encontraba en ese sitio para mostrar a dos sujetos una camioneta que tenía en venta.

El 7 de junio un joven automovilista pereció tras ser atacado a balazos y volcar en el Barrio La Magdalena; la víctima conducía una camioneta Rubicón de color blanco y minutos antes de las 20:00 horas de ese día, al circular sobre la calle Hilanderos, desconocidos armados comenzaron a dispararle y al ser alcanzado por las balas, perdió el control, chocó contra un poste y un vehículo compacto, para finalmente volcar a unos metros del Hospital El Ángel.

El 9 de junio un hombre fue privado de la vida tras un ataque armado registrado en las inmediaciones de la Unidad Deportiva, en la colonia Guadalupe Victoria. La víctimafue hallada al interior de una camioneta Foton doble cabina, color gris, con placas NG-68-16-A.

Ese mismo día 9, delincuentes armados asesinaron a balazos a un hombre en la vía pública de la colonia La Quinta de Uruapan, sobre la Avenida Lenin frente a la estación 6 del Teleférico; la víctima presentaba al menos 6 impactos de bala.

El 13 de junio en una jornada de búsqueda realizada por el colectivo "Hasta Encontrarlos", fueron localizados restos humanos de dos personas en una zona boscosa de la comunidad de Cutzato, al sur de Uruapan.

El 14 de junio un hombre que fue baleado afuera de su domicilio en la colonia Progreso Social, aledaña a Valle Dorado, falleció en el Hospital Regional; la víctima fue identificado como David N., de 26 años de edad y presentaba al menos dos balazos, uno en la cabeza y otro en el abdomen.

El 15 de junio un hombre muerto y dos lesionados, fue el saldo de una agresión armada perpetrada por la madrugada afuera de una cervecería sobre la avenida Latinoamericana, en la colonia Los Ángeles; como José Luis H., conocido en el medio artístico local como “Poche”, fue identificado el joven músico que perdió la vida tras un ataque armado.

El 16 de junio por la tarde - noche de ese martes, fue localizado el cadáver con huellas de violencia, encobijado y un avanzado estado de putrefacción, de un hombre, en la colonia Obrero Popular, al oriente de la ciudad.

El 18, un hombre fue asesinado de al menos 7 balazos por fuera de una funeraria ubicada en la zona Centro de Uruapan; la víctima fue reconocida como Alejandro N., de 30 años de edad.

El 22 de junio, un joven fue privado de la vida a balazos la tarde-noche de ese lunes en la colonia Villas del Sol, al oriente de la ciudad, a unos metros de la calle Camino Real; la víctima presentaba al menos 7 impactos de bala en cabeza y tórax y tenía entre 20 y 25 años de edad.

Ese mismo lunes 22 de junio, familiares identificaron a los dos jóvenes atacados a balazos en la colonia Valle Dorado, ubicada al oriente de Uruapan, donde uno de ellos falleció en el lugar; el joven que perdió la vida fue identificado como Luis Ángel N., de 24 años de edad.

El 23 de junio, un hombre fue asesinado a balazos en un domicilio en la colonia Ramón Farías; la víctima recibió al menos 5 impactos de bala en la cabeza.

El miércoles 24 de junio, seis delincuentes abatidos dejó como saldo un enfrentamiento contra agentes de la Guardia Nacional en la zona sur del municipio de Uruapan. El tiroteo tuvo lugar en la localidad de Jucutacato.

El 25 de junio un hombre joven pereció al ser agredido a balazos en la localidad de Toreo El Alto, sobre la salida del municipio de Uruapan a Pátzcuaro, sobre la calle San José.