Sahuayo inicia sus Fiestas Bicentenario con la asistencia de más de 17 mil personas: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:38:25

Sahuayo, Michoacán, 1 de diciembre de 2025.- Ante más de 17 mil personas dieron inicio las Fiestas Bicentenario de Sahuayo que se desarrollarán del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Dicho número de espectadores se reunieron para disfrutar del primer concierto que marcó el inicio de las fiestas y el cual estuvo a cargo de Espinoza Paz y la Banda Marimbol, quienes llenaron el escenario de emoción, energía y música que hizo vibrar al público, compartió el Gobierno Municipal de Sahuayo, encabezado por Manuel Gálvez, a través de sus redes sociales.

Para esta fiesta se reunieron personas de distintas edades, quienes presenciaron el arranque marcado por un desfile inaugural, colorido y tradicional, donde la participación de las instituciones educativas destacó por la energía y el entusiasmo de los estudiantes.

“Entre aplausos, música, juegos mecánicos, fuegos pirotécnicos, antojitos y la emoción de miles de asistentes, comenzamos una celebración que promete convertirse en memoria viva de nuestro municipio”, señaló Manuel Gálvez.

Mientras que el titular de la política turística de “el alma de México”, destacó que las Fiestas Bicentenario de Sahuayo conmemoran 200 años de historia y tradición del municipio. Toda la programación de las actividades se pueden consultar en el Facebook: Gobierno de Sahuayo.