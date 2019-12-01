Saborea la gastronomía michoacana en este primer puente del año: Sectur

Morelia, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- En este primer puente vacacional de 2026, súmate a la campaña Michoacan@s x Michoacán y regálate el placer de saborear la cocina tradicional de “el alma de México”, disponible en todas sus regiones turísticas.

Desde uchepos y corundas hasta aporreadillo, churipo, morisqueta, sopa tarasca o toqueras, un amplio abanico de sabores llenará tu paladar de sensaciones y recuerdos. Estos platillos te esperan en las diversas regiones que demuestran por qué Michoacán fue el paradigma para que la Cocina Tradicional de México lograra el nombramiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, recordó que esta campaña invita a quienes viven en el estado a viajar, redescubrir y disfrutar las maravillas que se encuentran a lo largo y ancho del territorio. “Este esfuerzo busca que se vuelva a mirar nuestra tierra con ojos de viajero, recorriendo sus pueblos, historia, gastronomía y la calidez que nos hace únicos”.

A través de redes sociales, la Sectur ha compartido información de los negocios que se han sumado a este esfuerzo por reactivar la economía local. En Pátzcuaro, destacan establecimientos como la Posada El Palomar, el restaurante Hotel Boutique Hacienda Ucazanaztacua, el hotel Artillero, el Gran Hotel Pátzcuaro, Vamos a echar taquito, el hotel Ibarra 14 y Casa Hospedaje, los cuales ofrecen diversos beneficios a sus visitantes.



Michoacan@s x Michoacán forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Esta iniciativa reúne a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y a toda la cadena de valor que se ha sumado para ofrecer experiencias especiales y accesibles para todos.

Para conocer a las empresas participantes y las promociones que disponibles para que puedas planear tu próxima escapada en “el alma de México”, puedes visitar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/