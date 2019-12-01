Morelia, Michoacán, 18 de noviembre de 2026.- Los paisajes naturales de Michoacán serán el escenario del Reto MTB Zirahuén 2026, competencia de ciclismo de montaña que se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre en el municipio de Salvador Escalante, con la expectativa de reunir a 350 participantes y fortalecer la actividad turística de la región, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En representación del titular de la Sectur, Roberto Monroy García, el subsecretario de Promoción, Alejandro Hernández Torres, destacó que este encuentro forma parte de las acciones para impulsar el turismo deportivo como motor de desarrollo económico y bienestar, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en coordinación con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Por su parte, José Luis Sosa Limón, presidente del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud), organismo organizador, detalló que se espera la participación de 350 ciclistas: 100 de Michoacán y 250 provenientes de otras entidades del país. Asimismo, estimó una derrama económica aproximada a los 4.5 millones de pesos, que beneficiará a prestadores de servicios turísticos, comercios y negocios de la zona.

A su vez, la presidenta municipal de Salvador Escalante, María Dayana Pérez Mendoza, informó que las actividades comenzarán el sábado 5 de diciembre con la entrega de kits, de 12:00 a 17:00 horas, en el Museo Nacional del Cobre, en Santa Clara. El domingo 6, la competencia arrancará a las 08:00 horas desde Los Arcos, en el acceso a Zirahuén; posteriormente, a las 12:00 horas, se realizará una comida y la ceremonia de premiación.

Finalmente, Silvestre Vargas Ramírez, director de Turismo de Salvador Escalante, resaltó que el Reto MTB Zirahuén permitirá proyectar al municipio como un destino para el turismo deportivo y de naturaleza, al combinar la práctica del ciclismo de montaña con los paisajes del lago de Zirahuén y la riqueza cultural, artesanal y gastronómica de Santa Clara del Cobre.