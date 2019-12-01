Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 11:49:21

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de noviembre 2026.- El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, lanzó una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre los grupos delincuenciales mexicanos.

La dependencia federal señaló que son acciones hechas con base en la iniciativa “Recompensas por la Justicia”, que busca interrumpir las fuentes de ingresos y mecanismos claves de facilitación financiera de las ‘organizaciones terroristas extranjeras’.

Igualmente, el Departamento recalcó que los cárteles de la droga utilizan esquemas delictivos de generación de ingresos a gran escala, incluidos el robo de combustible, narcotráfico, transacciones de bienes raíces y secuestro.

Las autoridades de EEUU buscan la siguiente información: