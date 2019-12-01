Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de noviembre 2026.- El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, lanzó una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre los grupos delincuenciales mexicanos.
La dependencia federal señaló que son acciones hechas con base en la iniciativa “Recompensas por la Justicia”, que busca interrumpir las fuentes de ingresos y mecanismos claves de facilitación financiera de las ‘organizaciones terroristas extranjeras’.
Igualmente, el Departamento recalcó que los cárteles de la droga utilizan esquemas delictivos de generación de ingresos a gran escala, incluidos el robo de combustible, narcotráfico, transacciones de bienes raíces y secuestro.
Las autoridades de EEUU buscan la siguiente información:
- Contribuciones financieras a los cárteles de parte de donantes y facilitadores financieros
- Transacciones significativas de parte de instituciones financieras y casas de cambio que benefician a estos cárteles
- Robo de combustible y otros esquemas financieros ilícitos de estos cárteles
- Empresas o inversiones propiedad de, o controlados por, estos cárteles y sus financieros
- Empresas fachada vinculadas a estos cárteles o dedicadas a transacciones financieras en su nombre
- Esquemas delictivos que involucran a miembros del cártel y partidarios que benefician económicamente a la organización
- Empresas entre instituciones financieras formales y estos cárteles
- Transferencias de fondos y material de o a estos cárteles y sus operativos