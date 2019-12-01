Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 16:14:38

*Tres hombres vestidos de negro irrumpieron de madrugada en una vivienda de La Palma, sometieron a una joven de 25 años y asesinaron a balazos a su esposo, de apenas 20. El brutal crimen vuelve a exhibir la gravedad de la inseguridad en Cuitzeo y coloca a la alcaldesa Rosa Elia Milán frente a una pregunta incómoda: ¿qué está haciendo su gobierno para proteger a las familias?

Cuitzeo, Mich., a 18 de noviembre de 2026.— La violencia volvió a irrumpir en un hogar de Cuitzeo. Esta vez ocurrió en la comunidad de La Palma, donde un joven de apenas 20 años fue asesinado a balazos frente a un escenario de terror: hombres armados ingresaron violentamente a su vivienda, sometieron a su esposa, le ataron las manos y exigieron dinero y teléfonos celulares.

La víctima fue identificada como José Francisco, quien perdió la vida en el patio trasero de su domicilio durante la madrugada de este miércoles.

De acuerdo con la información preliminar, al menos tres sujetos vestidos de negro irrumpieron en el inmueble y sometieron a la pareja. Mientras la mujer, de 25 años, permanecía atada, los agresores dispararon contra su esposo y posteriormente escaparon.

Fue la propia sobreviviente quien, después de conseguir liberarse, acudió con sus vecinos para pedir auxilio.

Cuando los policías municipales llegaron al lugar, el joven ya había muerto.

Un gobierno que debe responder por la seguridad de sus habitantes

El asesinato de José Francisco no puede reducirse a una cifra más en las estadísticas criminales. Es una tragedia que obliga a cuestionar públicamente los resultados del gobierno encabezado por la presidenta municipal Rosa Elia Milán Pintor.

Porque mientras la inseguridad continúa golpeando a las comunidades de Cuitzeo, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué está haciendo su gobierno para prevenir delitos de esta gravedad.

¿Dónde estaban los patrullajes preventivos? ¿Qué mecanismos de vigilancia existen en La Palma? ¿Cuántos elementos de seguridad están asignados a las comunidades rurales? ¿Qué resultados concretos ha entregado la administración municipal para reducir los riesgos que enfrentan las familias?

Son preguntas que la alcaldesa debe responder con datos, no únicamente con declaraciones.

Es cierto que la investigación de los homicidios corresponde a la Fiscalía y que la seguridad también involucra a los gobiernos estatal y federal. Pero esa distribución de responsabilidades no exime al Ayuntamiento de rendir cuentas sobre la prevención del delito, la vigilancia municipal y la coordinación policial.

La inseguridad no se combate con discursos

El gobierno de Rosa Elia Milán enfrenta una prueba fundamental: demostrar que su política de seguridad produce resultados verificables.

No basta con anunciar operativos, presentar informes o asegurar que existe coordinación institucional. La ciudadanía necesita conocer cuántos patrullajes se realizan, cuáles son los tiempos de respuesta policial, qué comunidades reciben vigilancia y cómo se evalúa la efectividad de las acciones preventivas.

El crimen de La Palma deja una imagen dolorosa: una mujer que, después de presenciar el ataque contra su esposo, tuvo que liberarse por sus propios medios y buscar ayuda entre sus vecinos.

La pregunta es inevitable: ¿qué protección real están recibiendo las familias que viven fuera de la cabecera municipal?

La violencia no se resuelve con fotografías oficiales ni con mensajes de tranquilidad. Se enfrenta mediante instituciones capaces, recursos suficientes, prevención efectiva y resultados que puedan comprobarse.

Rosa Elia Milán, ante una deuda de rendición de cuenta

La alcaldesa conoce personalmente las consecuencias de la violencia. Ha enfrentado episodios de inseguridad durante su trayectoria política, una circunstancia que hace especialmente relevante conocer las medidas impulsadas por su administración.

Sin embargo, su experiencia personal no sustituye la obligación institucional de ofrecer respuestas.

El asesinato de un joven dentro de su domicilio exige mucho más que una reacción administrativa. Demanda explicaciones públicas sobre las condiciones de seguridad en La Palma y sobre las medidas que se adoptarán para impedir que hechos semejantes vuelvan a ocurrir.

La ciudadanía merece saber si existe un diagnóstico actualizado de los riesgos, si hay una estrategia específica para las comunidades más vulnerables y qué compromisos concretos asumirá el gobierno municipal.

También corresponde a la Fiscalía esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque, sin anticipar conclusiones que todavía no están acreditadas.

Cuitzeo no necesita más promesas

José Francisco tenía apenas 20 años. Su vida terminó violentamente dentro del lugar donde debía sentirse protegido: su hogar.

Su esposa sobrevivió a una agresión que deja consecuencias imposibles de medir únicamente en reportes policiales.

Detrás de este crimen hay una familia afectada y una comunidad que merece respuestas.

La presidenta municipal Rosa Elia Milán Pintor debe explicar públicamente qué acciones de prevención y vigilancia se realizan en La Palma, cuáles han sido sus resultados y qué medidas adicionales se implementarán después de este homicidio.

Porque gobernar no consiste solamente en administrar un municipio, sino también en asumir responsabilidades cuando la seguridad de sus habitantes está en riesgo.

Y hoy, frente a la muerte de José Francisco, la pregunta que debe responder el Ayuntamiento de Cuitzeo es tan sencilla como contundente: ¿Qué está haciendo realmente el gobierno municipal para que las familias puedan vivir sin miedo dentro de sus propias casas?