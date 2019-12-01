Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 11:18:23

Zapopan, Jalisco, a 18 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal capturó a César Daniel “N”, alias "El Topo", presunto líder de una célula ligada a una organización criminal de Jalisco.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que el sospechoso cuenta con órdenes de aprehensión por su presunta participación en los secuestros del periodista Jaime Barrera y de un empresario inmobiliario.

Igualmente, en su mensaje en redes sociales, el funcionario federal comentó que la detención se llevó a cabo en la ciudad de Zapopan, en donde tres presuntos criminales fueron abatidos por agentes.

El secretario García Harfuch mencionó que, “El Topo” es identificado como uno de los líderes de una célula de “Los Deltas”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en la zona metropolitana de Guadalajara.