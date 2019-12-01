Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 08:41:13

Shenzhen, China, a 18 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Shenzhen, China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según la información disponible, el encuentro se llevó a cabo en el hotel The Langham y comenzó a las 17:55 horas, tiempo local.

Posteriormente, alrededor de las 18:31, la mandataria mexicana salió del lugar acompañada Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores y por el titular de Economía, Marcelo Ebrard.

La delegación estadounidense estaba conformada por el secretario de Estado, Marco Rubio, el nuevo jefe de Gabinete, Stephen Miller, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, que está encargado de renegociar la extensión del tratado de libre comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), todos liderados por Trump.

En la previa, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que buscaría abordar asuntos relacionados con comercio y aranceles.