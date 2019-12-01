Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 17:18:13

Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- Este miércoles, se registró la movilización de servicios de emergencias y elementos policiales, en la colonia Loma Bonita, en donde se registró el atropellamiento de una mujer de la tercera edad.

El ebrio sujeto, circulaba en reversa, sobre la avenida Popocatépetl, posteriormente, atropelló a una mujer de la tercera edad, a quien prensó contra una vivienda.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a la lesionada, y posteriormente, la trasladaron a un hospital, para continuar con la atención, reportándola grave.

El conductor, fue detenido, por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron al lugar, a tomar conocimiento del accidente.