Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 17:40:52

Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- Una explosión en un domicilio, se registró este miércoles, luego de una acumulación de gas, en la colonia Cipreses, la cual dejó como saldo a una persona herida y severos daños materiales.

El incidente ocurrió, en tercera cerrada de cipreses, el cual, movilizó a los servicios de emergencias y elementos policiales en la zona.

Al llegar paramédicos del CRUM, realizado la valoración del lesionado, quien, por las quemaduras que presentó, lo trasladaron al hospital, para continuar con la atención.

Por parte de Bomberos y analistas de Protección Civil, atendieron el incidente, el cual dejó severos daños en el domicilio y afortunadamente, no dejó mayor afectación a otros inmuebles.