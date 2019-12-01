Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 17:21:09

Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Estatal de Querétaro, ejecutaron cateos simultáneos, aparentemente relacionados con delitos contra la salud.

Las diligencias, se ejecutaron en la colonia La Popular y sobre la avenida Epigmenio González, en la capital queretana, y en la colonia La Pradera, en el municipio de El Marqués.

Al menos tres domicilios quedaron asegurados, así como un vehículo, el cual quedó puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento se desconoce si hay personas detenidas, por lo que, se espera mayor información de la autoridad, que encabezó la diligencia.