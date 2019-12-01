Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 17:13:42

Querétaro, Querétaro, a 18 de noviembre de 2026.- Como parte de las acciones de Sinergia por Querétaro, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo simultáneo en distintos puntos de la capital queretana, mediante diligencias de cateo y acciones de investigación que permitieron la detención de nueve personas, el cumplimiento de cuatro órdenes de aprehensión y el aseguramiento de siete inmuebles.

Las intervenciones se desarrollaron en las colonias Tecnológico, San Roque, España, La Popular, Latinoamericana, El Salitre y Santa Catarina, como parte del seguimiento a diversas carpetas de investigación relacionadas con delitos patrimoniales, contra la salud y otros ilícitos.

Entre los resultados destaca el cumplimiento de órdenes de aprehensión una de ellas mediante colaboración con autoridades de San Luis Potosí. Asimismo, se realizaron nueve detenciones por hechos relacionados con delitos contra la salud, resistencia de particulares, cohecho y posesión de armas de fuego, teniendo un total de 13 personas detenidas.

Durante las diligencias se aseguraron dos armas de fuego, así como sustancias con características de narcótico, entre ellas marihuana y metanfetamina. También se localizaron seis vehículos de distintas marcas, diversas cantidades de dinero en efectivo, equipos telefónicos, documentación, entre otros indicios relevantes.

Como resultado del despliegue, siete inmuebles quedaron asegurados, mientras que los indicios localizados fueron integrados a las investigaciones correspondientes para su análisis pericial por medio de Servicios Periciales de esta Fiscalía.

Estas acciones forman parte de Sinergia por Querétaro, estrategia que articula las capacidades de investigación y operación para el cumplimiento de mandamientos judiciales, la persecución de los delitos y el fortalecimiento de la procuración de justicia en el estado.

Los operativos fueron encabezados por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID), en Sinergia con la Policía Estatal, Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y Gabinete de Seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional.