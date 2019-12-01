Refuerza Sectur apoyo a prestadores de servicios turísticos de la costa michoacana

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- Como parte de la gira de trabajo que realiza por la costa michoacana para conocer de primera mano las afectaciones ocasionadas por el paso de cuatro huracanes, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, realizó un recorrido por Playa Azul, La Ticla, Nexpa y Palma Sola, en el municipio de Aquila, donde supervisó las condiciones de los destinos y dialogó con prestadores de servicios turísticos.

En Playa Azul sostuvo un encuentro con propietarios de enramadas y restaurantes, quienes compartieron cómo impactó el paso de los fenómenos meteorológicos en sus negocios, espacios de trabajo y actividades. Ante los reportes que señalaban a esta zona como una de las más afectadas, el recorrido permitió identificar necesidades y dar seguimiento a las condiciones que enfrenta el sector, con el compromiso de acompañar la recuperación de los negocios y contribuir a reactivar el turismo.

Durante la gira, el titular de la Sectur destacó el potencial de La Ticla y Nexpa, destinos reconocidos internacionalmente por sus excepcionales olas. Además, detalló que en Nexpa se realizará un importante torneo de surf del 13 al 15 de noviembre, que reunirá a deportistas de México, Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Uruguay, entre otros.

Asimismo, visitó Palma Sola, en Aquila, un destino que ofrece espectaculares vistas al Pacífico, una playa limpia y atractivos servicios comunitarios, además de una gastronomía que distingue a la costa. Estos espacios muestran la diversidad de experiencias que ofrece el litoral estatal, desde el turismo de naturaleza y descanso hasta el deporte y la cocina tradicional.

Con estas acciones, la Sectur refrenda su compromiso de dar seguimiento a las necesidades de las comunidades y prestadores de servicios turísticos, así como de impulsar la recuperación económica y turística de la costa.