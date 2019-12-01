PVEM mantiene respaldo a Carlos Torres Piña; decisiones del PT son asunto de ese partido: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 13:14:31

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.– El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, reiteró que su partido mantendrá el respaldo a Carlos Torres Piña como coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Michoacán, pese a la postura del Partido del Trabajo (PT) de apoyar a Raúl Morón Orozco.

Núñez Aguilar señaló que las determinaciones del PT corresponden exclusivamente a su dirigencia y militancia, por lo que el Partido Verde respetará esas decisiones, sin que ello represente un cambio en su posición política.

El también legislador federal sostuvo que el PVEM continuará con la decisión de respaldar a Torres Piña, quien fue designado mediante el proceso interno de Morena para encabezar los trabajos de organización de la Cuarta Transformación en la entidad.

La postura del dirigente verde se presenta en medio de las diferencias entre las fuerzas políticas aliadas de Morena, particularmente por el respaldo del PT a Raúl Morón y las definiciones políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

Con ello, Ernesto Núñez dejó claro que, independientemente de la ruta que determine el Partido del Trabajo, el Verde en Michoacán mantendrá su respaldo a Carlos Torres Piña y respetará la decisión tomada en el proceso interno.