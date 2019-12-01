Policía Morelia participa en la 16ª Cumbre de Ciberseguridad para reforzar la prevención de delitos digitales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 10:19:50

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2026.- Con la finalidad de fortalecer las estrategias de protección ciudadana en el entorno digital, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo, participó en la “16ª Cumbre de Ciberseguridad: IA y Ciberseguridad, Prioridad Nacional” en la capital del país.

Durante el encuentro, que reunió a más de 120 líderes —entre titulares y altos funcionarios de seguridad federal y estatal, legisladores, especialistas en inteligencia artificial, organismos internacionales y representantes del sector estratégico—, se abordaron los retos actuales frente a amenazas virtuales como el phishing, el hackeo de cuentas personales y las estafas en línea.

En su intervención, el Secretario compartió la perspectiva sobre cómo, desde el ámbito local, se pueden implementar acciones efectivas de prevención, proximidad y concientización para evitar que las familias morelianas sean víctimas de fraude y extorsión digital.

Con esta participación, Policía Morelia mantiene su compromiso de actualización continua e innovación tecnológica para salvaguardar el patrimonio, la privacidad y la tranquilidad de las y los ciudadanos tanto en las calles como en el entorno digital.