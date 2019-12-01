Uruapan, Michoacán: Obrero resulta lesionado tras sufrir descarga eléctrica 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 10:54:30

Uruapan, Michoacán, a 6 de noviembre 2026.- Un obrero resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica mientras operaba un panel de control dentro de una empresa de aceites ubicada sobre el Libramiento Oriente, en la colonia Sol Naciente.

Al respecto se informó que el accidente ocurrió cuando el trabajador realizaba sus actividades y sufrió la descarga, por lo que requirió atención de emergencia.

Paramédicos de Rescate acudieron al establecimiento, brindaron los primeros auxilios al afectado y lo trasladaron a un hospital para su valoración y atención médica.