Dejan paquete sospechoso con la aparente palabra “bomba” en oficinas de Noventa Grados, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 11:16:08

Morelia, Mich., a 6 de noviembre de 2026.– Un paquete sospechoso, con una inscripción que aparentemente forma la palabra “BOMBA”, fue dejado en la entrada de las oficinas del medio de comunicación Noventa Grados, en la ciudad de Morelia, Michoacán, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que se trate de una amenaza o un acto de intimidación.

El objeto consiste en una caja de cartón de pequeñas dimensiones, sobre cuya superficie se observan diversas inscripciones realizadas con tinta oscura. Entre los trazos destaca una palabra que podría leerse como “BOMBA”, acompañada de otros caracteres cuyo significado no ha podido establecerse.

El paquete no parece estar vacío y presenta un peso considerable en relación con sus dimensiones, aunque hasta el momento se desconoce qué contiene.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía de Morelia acudieron al lugar para revisar la situación, a la espera de una inspección especializada que permita descartar la presencia de materiales peligrosos.

Preocupación por posible intimidación a un medio de comunicación

El hecho adquiere especial relevancia debido a que el paquete fue depositado directamente en las instalaciones de Noventa Grados, medio dedicado a la labor informativa, crítica y puntual de temas tan delicados como la corrupción y el crimen organizado.

Las características del objeto y el mensaje aparentemente escrito en él generan preocupación por la posibilidad de que se trate de un acto intimidatorio.

La presencia de un paquete de estas características en las instalaciones de un medio periodístico no es ajena a las condiciones de seguridad en las que se desarrolla el ejercicio informativo en Michoacán y México.

Noventa Grados considera indispensable que las autoridades competentes esclarezcan el origen del paquete, determinen su contenido mediante una revisión especializada y establezcan si existe alguna amenaza dirigida contra sus instalaciones o su personal.

Este medio continuará documentando los hechos y dará seguimiento a las actuaciones de las autoridades, privilegiando en todo momento la seguridad de sus trabajadores y colaboradores.

La libertad de expresión y el ejercicio del periodismo deben desarrollarse sin amenazas ni intimidaciones.