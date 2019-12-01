Marina reporta aseguramiento de 678 toneladas de cigarros en sexenio de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 08:19:56

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), informó que, en coordinación con las autoridades aduaneras y aeroportuarias logró el decomiso de 481 millones de cigarrillos, equivalentes a 678 toneladas, entre 2024 y 2026.

A través de un comunicado oficial, la dependencia aseguró que pudo identificar múltiples rutas internacionales utilizadas para el contrabando de dicha mercancía.

Igualmente, estimó que estas acciones representan una afectación económica de 2 mil 375 millones de pesos para las estructuras de la delincuencia organizada, principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, desglosó que, del volumen asegurado, 470 toneladas fueron transportadas por vía marítima, lo que representa el 69.3 % del total.

Mientras tanto, otras 198 toneladas se movilizaron por vía aérea y 10 por vía terrestre, de acuerdo con los registros presentados por la institución.

La Semar indicó también que identificaron vínculos comerciales y logísticos con 10 países: Vietnam, Singapur, Corea del Sur, Japón, Sri Lanka, Tailandia, Camboya, China, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán.