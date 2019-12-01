Poder Judicial inicia paro de labores en al menos 10 estados, tras rechazo al proceso de evaluación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 12:53:51

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2026.- Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), de al menos 10 estados iniciaron un paro contra el esquema de evaluación de desempeño publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Al corte de esta edición, se reportan afectaciones en al menos 22 sedes distribuidas en más de 16 estados.

En la Ciudad de México, empleados colocaron candados y montaron un plantón desde la medianoche.

Los manifestantes indicaron que mantendrían la suspensión hasta que se modificara el acuerdo, aunque permitirían el acceso relacionado con el Centro de Desarrollo Infantil, la seguridad y otros servicios.

Cabe mencionar que las evaluaciones están previstas para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre, e incluyen a secretarios proyectistas, asistentes, actuarios y oficiales judiciales.

Según lo establecido en el DOF, el mecanismo contempla calificaciones de cero a 100 puntos para valorar conocimientos, preparación profesional y desempeño, con el propósito de mejorar la calidad de la administración de justicia.