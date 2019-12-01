Detienen en Coalcomán, Michoacán a presunto responsable de agredir sexualmente a sus dos hijas

Detienen en Coalcomán, Michoacán a presunto responsable de agredir sexualmente a sus dos hijas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 10:10:26
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Coalcomán, Michoacán, a 6 de noviembre 2026.- Rafael “N” quien es señalado de su posible relación en la Comisión de los delitos de abuso sexual y violación equiparada, cometidos en agravio de sus dos hijas cuando ambas tenían 12 años de edad, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, durante el año 2018, Rafael “N” llevó a su primer hija a un cerro, donde la agredió sexualmente de manera reiterada hasta que la víctima cumplió 13 años.

Respecto al segundo caso, se estableció que, en 2017, el investigado realizó tocamientos en contra de la víctima de manera reiterada, conducta que prolongó durante un año hasta que la ofendida cumplió los 13 años de edad.

Ante estos hechos, se presentó la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Coalcomán, que integró la Carpeta de Investigación y llevó a cabo las diligencias que permitieron establecer la probable participación de Rafael “N”. Con base en ello, se solicitó una orden de aprehensión en su contra, misma que fue concedida y cumplimentada.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, la cual resolverá su situación legal.

La FGE ratifica su compromiso de llevar ante la justicia a toda persona que atente contra el bienestar y la integridad de las niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

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