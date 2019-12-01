¡No caigas en extorsiones! SSP alerta sobre las principales ladas telefónicas utilizadas para este delito

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- Para evitar que más personas sean víctimas de extorsión telefónica, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alerta a la ciudadanía sobre las principales claves telefónicas utilizadas en llamadas relacionadas con este delito y exhorta a no proporcionar información personal ni realizar depósitos ante amenazas o engaños.

De acuerdo con los registros de la Estrategia Estatal Contra la Extorsión, del 15 de noviembre de 2025 al 30 de octubre de 2026, las claves telefónicas con mayor número de reportes son la 55, correspondiente a la Ciudad de México, con 625 casos; la 33, de Jalisco, con 396; y la 81, de Nuevo León, con 159.

Asimismo, se identificó que el 85.7 por ciento de las llamadas extorsivas provienen de centros penitenciarios ubicados fuera del estado. Por ello, la SSP recomienda extremar precauciones ante llamadas de números desconocidos, independientemente de su clave telefónica, ya que esta no necesariamente revela la ubicación real de quien llama.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran las amenazas, la suplantación de autoridades, los falsos secuestros y las llamadas en las que los delincuentes intentan generar miedo o urgencia para exigir dinero. Ante estas situaciones, la principal recomendación es mantener la calma, colgar de inmediato y verificar directamente la información con familiares o personas de confianza.

La SSP recuerda que ninguna amenaza telefónica debe atenderse mediante depósitos, transferencias o entrega de información confidencial. También recomienda evitar compartir datos sobre familiares, domicilios, lugares de trabajo o actividades cotidianas con personas desconocidas.

Gracias a las acciones de prevención y atención ciudadana, de noviembre de 2025 a octubre de 2026 se han desactivado 5 mil 63 llamadas relacionadas con extorsión y fraude, lo que ha permitido evitar pagos por 334.6 millones de pesos. Además, se han bloqueado 158 líneas telefónicas identificadas por su uso recurrente en reportes de estos delitos.

La institución pone a disposición de las y los michoacanos la línea de denuncia anónima 089, disponible para recibir orientación y reportar intentos de extorsión, así como el 911 para situaciones de emergencia y la aplicación 911 Michoacán, que facilita el acceso a herramientas de denuncia y atención.