Reforzarán panteón de Janitzio con obras de infraestructura rumbo a la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Como parte de los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico que impulsa el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en coordinación con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), se llevará a cabo el reforzamiento de la barda perimetral del panteón de Janitzio, así como la construcción de una pasarela lateral, acciones que contribuirán a preservar uno de los espacios más emblemáticos de la región Purépecha.

Esta intervención forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, mediante el cual se destinan 300 millones de pesos para obras de infraestructura turística en distintos puntos del estado, lo que fortalece tanto el bienestar de las comunidades como la atención a las y los visitantes, especialmente durante la temporada de Noche de Muertos.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, explicó que el proyecto contempla la construcción de una pasarela panorámica, una terraza-mirador, la estabilización del talud, la rehabilitación de áreas verdes y jardines, así como el reforzamiento estructural de la barda perimetral, con pleno respeto al trazo original y a las características patrimoniales del sitio.

El funcionario destacó que estas acciones buscan brindar mayor seguridad a quienes recorren la isla, además de mejorar la experiencia de quienes llegan para conocer la Noche de Ánimas, una de las tradiciones más representativas de México y del mundo, sin alterar la esencia cultural y espiritual que distingue a Janitzio.

Con esta obra se respalda la tradición con la que las familias de la isla honran la memoria de sus seres queridos durante la Noche de Muertos, al tiempo que se favorece la convivencia respetuosa entre las comunidades y las y los turistas que año con año visitan este destino.