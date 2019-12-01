Choque deja un motociclista sin vida y dos lesionados; reportan presunta persecución de ministeriales en Celaya

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 16:28:36

Celaya, Guanajuato, 9 de julio de 2026.- La muerte de un motociclista y dos personas lesionadas fue el saldo que dejó un accidente ocurrido la tarde del jueves en la colonia Los Olivos, donde de manera extraoficial surgió la versión de una presunta persecución previa al percance.

El hecho se registró en el cruce de Circuito La Rioja y Paseo de Los Olivos. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres viajaban en una motocicleta cuando la unidad terminó estrellándose contra un árbol.

Tras el impacto, uno de los ocupantes perdió la vida de manera inmediata, mientras que el segundo fue auxiliado por paramédicos y trasladado para recibir atención médica.

En el lugar también resultó lesionado un hombre que se encontraba cerca del accidente y que fue alcanzado por los hechos.

Aunque en la zona trascendió que los motociclistas presuntamente eran perseguidos por elementos ministeriales, hasta el momento dicha versión no ha sido confirmada de manera oficial. Peritos y agentes de Investigación Criminal realizaron el procesamiento del lugar, fijaron indicios y recabaron evidencia para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, el cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense para su traslado a la capital del estado. Serán las autoridades ministeriales las que, con base en los peritajes, testimonios y demás actos de investigación, determinen cómo ocurrió el accidente y confirmen la realidad de los hechos, así como si existió o no una persecución antes del choque.