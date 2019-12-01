Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- El trabajo que se realiza en Michoacán para fortalecer y proyectar el turismo a nivel nacional recibe un nuevo reconocimiento. Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), obtuvo el primer lugar en la categoría de funcionario público en turismo, de la iniciativa “Los 100 Expertos en Turismo más Influyentes de México 2026”.

Esta distinción otorgada por una comunidad integrada por empresarios, directivos, académicos, profesionistas y consultores a nivel nacional, reconoce a profesionales que, por su trayectoria, liderazgo, innovación e impacto, contribuyen a la evolución del sector en el país. El resultado fue definido mediante una votación pública virtual y el reconocimiento será entregado el próximo 5 de diciembre en la Ciudad de México.

Al respecto, el funcionario estatal destacó que este logro representa el esfuerzo de todo un equipo de trabajo comprometido con el desarrollo turístico de la entidad. Asimismo, agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la oportunidad de trabajar por el estado y reconoció el talento y la capacidad de las y los profesionales que integran la dependencia que dirige.

“Es un reconocimiento que me toca recibir, pero es todo un equipo detrás. A nivel nacional se están fijando en el talento que tenemos en la dependencia, gente muy capaz, profesional y apasionada por Michoacán”, expresó el secretario.

Este resultado da visibilidad nacional al trabajo de promoción, desarrollo y fortalecimiento turístico impulsado en Michoacán, así como a quienes, desde distintas áreas, contribuyen a posicionar a la entidad como uno de los destinos más importantes de México.