Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 14:10:29

Arteaga, Michoacán, a 27 de noviembre 2026.— Sano y salvo fue localizado por elementos de la Guardia Civil sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Cuatro Caminos–Las Cañas, un joven originario del estado de Chihuahua, el cual estaba reportado como desaparecido desde el pasado 10 de noviembre.

Al respecto se informó que con base en la información difundida por la SSP de Michoacán, el joven contaba con una ficha de búsqueda.

Tras ubicarlo, los agentes le brindaron resguardo y atención, además de verificar su estado de salud.

La Guardia Civil confirmó que fue encontrado a salvo, aunque no detalló las circunstancias en las que ocurrió la localización ni cómo llegó hasta ese punto de la autopista.