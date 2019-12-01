Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 07:44:57

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó al Gobierno español la extradición de la ex conductora de televisión Inés “N”, prófuga de la ley en el país.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana consideró que ese procedimiento es muy importante por “la impunidad que representa”.

Además, la jefa del Ejecutivo federal acusó de nueva cuenta a Inés “N” y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, de participar en un presunto esquema de lavado de dinero mediante facturas falsas.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitó formalmente la extradición de la sospechosa, la cual fue deportada desde Estados Unidos a España.

En ese sentido, la gobernante mostró su molestia con el Gobierno estadounidense, al recalcar que su Administración solicitó su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025.