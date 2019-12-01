Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 00:10:44

*Familiares de la persona herida la llevaron a un hospital. Cuatro días antes, una emboscada en el mismo municipio dejó un soldado muerto y otro lesionado.

Zinapécuaro, Mich., a 26 de noviembre de 2026.- Tres camionetas con impactos de bala fueron localizadas en el entronque de Ucareo tras una balacera que dejó una persona muerta y otra herida. Según los primeros reportes, hombres armados habrían abierto fuego contra vehículos que circulaban por el cruce. En el interior de una de las unidades habría quedado el cuerpo de la víctima, al parecer un hombre.

La persona lesionada fue auxiliada por sus familiares, quienes la trasladaron por sus propios medios a un hospital. Hasta el momento se desconocen las identidades de ambas víctimas.

El entronque permanece bajo resguardo mientras peritos de la Fiscalía de Michoacán procesan la escena. La investigación busca determinar si los ocupantes de los vehículos eran el blanco de los disparos o si quedaron en medio de un enfrentamiento entre civiles armados.

Los antecedentes en Ucareo y Zinapécuaro

El domingo 22 de noviembre, un soldado murió y otro quedó herido en una emboscada en una brecha de Zinapécuaro, según informó la Fiscalía estatal. En septiembre, la Guardia Civil se enfrentó con hombres armados en otro cruce del municipio, a la altura de Santa Cruz, sobre la carretera Morelia–Maravatío. En ese episodio murió un presunto agresor y otro fue detenido.

En las inmediaciones de Ucareo, el 17 de enero fueron hallados tres cuerpos calcinados a la orilla de la autopista de Occidente. Por otra parte, se han documentado ataques de grupos criminales procedentes de Guanajuato contra instalaciones municipales y fuerzas de seguridad en Zinapécuaro, Queréndaro y Álvaro Obregón. En el caso del entronque de Ucareo, la autoría de los disparos sigue por esclarecerse.