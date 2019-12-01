Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre 2026.- Un Juez de Control determinó vincular a proceso a José “N” quien es señalado de su posible responsabilidad en la comisión delos delitos de violación, tentativa de feminicidio y robo calificado grave, cometidos en agravio de una mujer en el municipio de Cherán.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del presente año. La víctima dormía en su domicilio cuando el imputado presuntamente ingresó por la fuerza tras romper el cristal de una ventana.

Una vez dentro, el hombre habría agredido físicamente a la mujer, la amenazó de muerte y la agredió sexualmente. Después se apoderó de 2 mil pesos que se encontraban en el bolso de la víctima y, antes de huir, presuntamente intentó privarla de la vida mediante asfixia, dejándola inconsciente en el suelo.

A partir de las indagatorias, la Fiscalía cumplimentó una orden de aprehensión contra José Miguel “N” y lo puso a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Tras valorar los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso por los delitos señalados, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.