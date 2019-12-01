Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 14:08:05

Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2026. — Un automovilista que circulaba a bordo de un vehículo Altima de color rojo, portando placas de la Unión Democrática Campesina (UDC) con número 0082677, protagonizó este viernes un fuerte choque en la colonia Flores Magón, dejando a otra persona lesionada y daños materiales de consideración, para posteriormente darse a la fuga sin responder por el percance.

De acuerdo con los datos proporcionados sobre el incidente, el accidente vial se registró este viernes 27 de noviembre de 2026 sobre la calle Acapangueo, casi esquina con Tangancícuaro, en la mencionada colonia de esta capital michoacana.

Tras el impacto contra otro automóvil, el conductor de la unidad roja no detuvo su marcha para auxiliar a la persona afectada ni asumir su responsabilidad, optando por escapar del sitio y evadir cualquier compromiso derivado de la colisión.

A consecuencia del choque, el conductor del segundo vehículo resultó con lesiones y su automóvil sufrió cuantiosos daños materiales.

Ante la huida del responsable, la persona afectada hace un llamado a la ciudadanía y a las autoridades correspondientes para aportar cualquier información que permita ubicar el automóvil Altima rojo con placas de la UDC 0082677 o identificar a quien lo conducía, con el fin de exigir la reparación de los daños sufridos tanto en su integridad física como en su patrimonio.