Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 13:36:52

Zamora, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026. Dos hombres que desayunaban en un negocio de la comunidad de Chaparaco fueron asesinados a balazos por sujetos que lograron darse a la fuga. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investigan el caso.

De acuerdo con los datos recabados, alrededor de las 09:45 horas de este viernes se reportó a los números de emergencia un ataque armado sobre la carretera Zamora-Tangancícuaro, a unos metros de la gasolinera de Chaparaco.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar, donde encontraron a dos hombres heridos dentro de un negocio de comida, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de Rescate acudieron al sitio y, tras revisar a las víctimas, confirmaron que ya no contaban con vida. Los hombres fueron identificados como Marco Antonio M., de 55 años, y Ramón S., de 53 años.

Los oficiales acordonaron la escena, donde también localizaron una camioneta Jeep Rubicon color gris, con placas NR-394-B de Michoacán, en la que presuntamente habían llegado las víctimas.

Más tarde, peritos especializados en la escena del crimen y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes. En el lugar recolectaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros y posteriormente trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarles los estudios correspondientes.