Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 07:29:25

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la primera tormenta invernal de la temporada provocará lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

Igualmente, ocasionará lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro; además de posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico de lluvias para el viernes 26 de noviembre de 2026:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y noroeste) y Guanajuato (oeste).

: Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y noroeste) y Guanajuato (oeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes y Querétaro (centro y sur).

: Durango (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes y Querétaro (centro y sur). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste y noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (norte y este).

: San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste y noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (norte y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tabasco.

: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tabasco. Aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Michoacán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy viernes: