Ciudad de México, a 27 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la primera tormenta invernal de la temporada provocará lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.
Igualmente, ocasionará lluvias muy fuertes en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Querétaro; además de posible caída de nieve o aguanieve durante la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Pronóstico de lluvias para el viernes 26 de noviembre de 2026:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (este y sur), Colima, Michoacán (norte y noroeste) y Guanajuato (oeste).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes y Querétaro (centro y sur).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (oeste, centro y sur), Hidalgo (oeste), Estado de México (oeste y noroeste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (norte y este).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Tabasco.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
- De 30 a 35 °C: Michoacán.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy viernes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Durango y Chihuahua.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.
- De 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.