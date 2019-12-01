Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 09:01:25

*Cuatro vehículos quedaron con impactos de bala. Es el segundo caso reportado en dos días de un menor muerto en hechos violentos en Michoacán.

Zinapécuaro, Mich., a 26 de noviembre de 2026.— Dante Rafael, de cinco años, murió durante una agresión armada en Ucareo mientras viajaba con su familia. Tres personas resultaron heridas y cuatro vehículos fueron localizados con impactos de bala en la zona.

De acuerdo con la información actualizada, los hechos ocurrieron durante la noche del 26 de noviembre. Personal de la Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte del niño al acudir al lugar para realizar las diligencias.

El reporte preliminar señala que las personas lesionadas podrían ser su madre, Marisol S., de 32 años; su abuelo, Ricardo S., de 66; y su padre, Emmanuel E., de 26. Los tres fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Las circunstancias de la agresión siguen bajo investigación. La Fiscalía busca establecer si la familia fue atacada directamente o si quedó en medio de un enfrentamiento entre civiles armados.

La muerte de Dante se suma a otro caso reportado en los últimos dos días en Michoacán. El 25 de noviembre, un niño de aproximadamente un año fue encontrado sin vida dentro de un vehículo baleado en Razo del Órgano, municipio de Buenavista. Según los primeros reportes, el pequeño habría quedado bajo fuego cruzado.

En ese caso, la Fiscalía también investiga el paradero de la mujer que viajaba con el niño, presuntamente su madre.