Realizarán el Cerve Bazar Navideño en la Plaza de la Paz de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 19:07:17

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- El Cerve Bazar Navideño de ACERMICH, Cerveceros Michoacanos, llegará a la Plaza de la Paz en la Avenida Héroes de Nocupétaro de la capital michoacana, los días 19, 20 y 21 del presente mes.

El evento será abierto al público en general y tendrá un horario de las 11:00 a las 22:00 horas. Los asistentes podrán encontrar una gran variedad de cervezas de calidad, además de que tendrán la oportunidad de aprender de la cultura de las cervezas a través de la degustación y el maridaje.

Entre los expositores cerveceros que estarán presentes, están AMALTEA comandada por el Maestro Cervecero Cristian Aguilera Torres, MORELIA VIRIDIS al frente Maestro Cervecero Vivien Garin, LA EMILIANA al frente Maestra Cervecera Emilia Saraí Gómez Romero, LA ESTACIÓN al frente Maestro Cervecero José Luis Godínez, AMIGOS IMAGINARIOS al frente la Maestra Cervecera Aurora Ramírez, EL ING. al frente del Maestro Cervecero Martín Vargas Alvarado, COPERNICO al frente Maestro Cervecero Alejandro Mejía, Distribuidora Alemana FELDSCHöBCHEN y la boutique de cervezas THE BEER COMPANY MORELIA, quienes ofertarán más de 80 cervezas diferentes donde destacan las cervezas de temporada, además de las cervezas que han sido galardonadas en copas cerveceras a nivel estatal y nacional.

En la sección de maridaje, se encontrarán LA VACA, cortes de Sonora con Salvador Díaz, quien ofertará gaoneras, cortes como picaña, T-bon, sirloin o portafolios con surtido diverso de cortes premium para llevar; JENNY´S PAELLA con Jenny Verduzco, RINCÓN ALEMÁN, gastronomía alemana al frente Alejandro González; GRANJA LA BRAVA, conejo asado en vara con el cocinero tradicional Fabian Bravo; TACOS BRAVO, tacos de cabeza; SESI ASPITI cocina tradicional con la cocinera tradicional de Cuanajo Guillermina Rangel Prudencio y la COCINA DE LA COCUCHA cocina tradicional con la cocinera tradicional de Cocucho María Elena Reyes Remigio.

Para las personas que prefieran degustar el mezcal, también se contará con la presencia de MEZCAL CORONA DE PERLAS, EL SONAJERO, BÉSAME Y CALLATE MEZCAL, ZIHUAQUIO MEZCALEROS DE GUERRERO, y la presentación de MEZCAL JOANNIA.

Asimismo, también expondrán sus productos ESTANER, distribuidora de miel y café; SALSAS KUARAPU, salsas artesanales; ESTACIÓN ZEN, masajes en silla, BIO-MICH, herbolaria y ARTE EN CARTÓN.

Para amenizar el evento, cantarán Ángel Castañeda, el Dueto Rosalinda y Ramiro, Gaby Alcántar, Juan Castañeda y Ram Bad.

Asimismo, podrán disfrutar del espectáculo de Belly Dance Show Experience y la bailarina Vanimendel (Clau Montaño)