Reactivan ruta Querétaro – Acapulco con vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 7 de noviembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la presentación del inicio de operaciones del vuelo Querétaro – Acapulco, operado por Transportes Aéreos Regionales (TAR), con una salida inaugural el próximo 4 de diciembre de 2025; acto que simboliza, dijo, la recuperación de una ruta estratégica, que seguirá fortaleciendo la conectividad aérea.

Desde las instalaciones del edificio Técnico del Aeropuerto Internacional de Querétaro, el mandatario expresó su agradecimiento al grupo directivo de TAR por refrendar su confianza depositada hace unos años en el estado; así como a la tenacidad de las autoridades del Gobierno del Estado de Guerrero para materializar la reactivación de este vuelo que estiman moverá a más de nueve mil pasajeros al mes.

“Entonces de verdad, Doctora, yo, al contrario, mi agradecimiento a usted, mi agradecimiento a la empresa TAR para apostarle y que le va a ir muy bien (…) Querétaro, nada más nos falta la playa, pero hacemos un convenio jurídico (…) Entonces para mí es un honor que estés aquí, que esté el señor Secretario de Turismo del Estado, mi amigo Noé, que también se ha portado de primera con nosotros, y de verdad, muchas gracias. Y Querétaro, Querétaro no camina, Querétaro no corre, Querétaro, Querétaro vuela. Muchas gracias y felicidades”, manifestó.

Al tiempo de reconocer la voluntad del Gobernador y las autoridades de Querétaro para concretar una ruta que pone de manifiesto la confianza y un fruto compartido entre ambas tierras, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, celebró que a partir de esta conexión se vislumbra volar de Acapulco a Querétaro, de Querétaro a Madrid, así como de Madrid a Querétaro y de Querétaro a Acapulco, por lo que se puede decir que Querétaro ya tiene playa.

“Ciudadano Gobernador vengo a decirle, abrazo todo lo que ha hecho por nosotros. Esto es posible porque usted nos ayudó. Hoy concretizar este vuelo, su mano de gobernador, no está una sola mano, están las dos, y está su corazón por Acapulco. Esto no fuera posible si él no nos hubiera ayudado (…) Estos actos de nobleza y de amor dicen más que mil palabras. Tienen un excelente Gobernador en Querétaro”, afirmó.

El director general de Transportes Aéreos Regionales México (TAR México), Alberto Chávez Sánchez, ponderó que a partir del 4 de diciembre Querétaro y Acapulco volverán a estar conectados mediante un servicio que operará en una frecuencia de jueves y domingos, saliendo de Querétaro a las 19:10, para llegar a Acapulco a las 20:15, y regresar a las 20:30, y aterrizar en el estado a las 21:45 horas.

“En TAR México estamos de vuelta con resiliencia y un renovado espíritu de servicio. Reactivamos esta ruta para conectar más que destinos, para conectar gastronomías, experiencias, pero sobre todo a nuestra gente. Porque lo que nos une es ese orgullo compartido de ser mexicanos. Lo hacemos con el corazón y con la confianza puesta en México, en su gente, en su talento y en nuestra capacidad de salir adelante. Esa amistad, esa alegría y ese trabajo en equipo que hoy nos reúnen son los que hacen que las cosas sucedan, apuntó.

Durante su mensaje, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, destacó que derivado de las grandes sinergias que concretan la apertura de nuevos destinos, el Aeropuerto de Querétaro está rompiendo récord en número de pasajeros, con la movilidad casi de un 20 por ciento más en el periodo de enero a septiembre de 2025 en comparación al mismo periodo del año pasado, lo que representa, dijo, un millón 762 mil pasajeros. Aplaudió que el estado se conecte con el puerto de Acapulco y reconoció los esfuerzos conjuntos para materializar este plan de vuelo.

Abundó que el AIQ pronostica cerrar el año con dos millones 300 mil pasajeros; y esta nueva conexión se suma a las 24 rutas comerciales directas que operan actualmente a nivel internacional y nacional. En este sentido, indicó que trabajan para que haya más intercambio comercial, es decir, que se mueva más carga, y con la operación desde el Aeropuerto de la central nacional de DHL se mueven más de 700 paquetes por minuto.

"Y todo esto lo estamos haciendo para que Querétaro esté mejor conectado, para que Querétaro tenga mayores capacidades de conectividad, que nos acerquen a nuestras familias, que nos acerquen a nuestros negocios, que nos acerquen a diferentes destinos. Porque como el Gobernador lo ha dicho, queremos que Querétaro siga siendo distinguido y distinguible", apuntó.

La secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, puntualizó que la reactivación del vuelo directo Querétaro–Acapulco, reafirma que la conectividad es una de las grandes fortalezas de un destino turístico que aspira a la competitividad global, puesto que cada nueva ruta aérea representa mucho más que una línea en el mapa, es un puente que acerca culturas, impulsa economías y multiplica las oportunidades para las familias, los empresarios y prestadores de servicios turísticos.

“Querétaro se consolida hoy como una plataforma de atracción turística y de conexión nacional, que no solo potencia la relación con el Bajío, sino con todo el país (…) Hoy más que nunca demostramos que el turismo une, que el turismo impulsa y que el turismo construye futuro. A nombre del gobierno del estado de Querétaro y de la Secretaría de Turismo, de verdad reconozco el compromiso de TAR Aerolíneas por seguir apostando por nuestro estado y por fortalecer la conectividad regional del país”, señaló.

Los secretarios de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco y del municipio de Acapulco, Noé Peralta Herrera, coincidieron en resaltar que con el lanzamiento de esta ruta se inicia una nueva etapa de conectividad aérea entre ambos destinos; celebraron contar con aliados estratégicos como TAR y Querétaro que trabajan en reforzar los lazos con el respaldo de las autoridades estatales; en este marco, precisaron que con esta acción se sella una gran hermandad entre Querétaro y Acapulco.